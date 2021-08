Clima: Mattarella, accordi non vanno disattesi, si è già perso troppo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due obiettivi del 2030 sulla riduzione di emissioni e del 2050 sulla neutralità climatica non vanno disattesi. Il percorso compiuto è insufficiente, occorre fare molto di più, abbiamo già perso tempo nell'attuazione degli accordi di Rio e di Parigi. La scelta è tra poter sopravvivere e non sopravvivere affatto". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 40esimo seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene.(Rin)