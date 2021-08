Usa: leader repubblicano McConnell, non abbiamo strumenti per evacuazioni dopo il 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avranno “pochi o nessuno strumento” a disposizione per evacuare i loro cittadini o gli alleati afgani da Kabul dopo il ritiro delle truppe, il prossimo 31 agosto. Lo ha dichiarato il leader del Partito repubblicano al Senato, Mitch McConnell, in un’intervista all’emittente “Fox News”, mettendo in dubbio quanto affermato in queste ore dal segretario di Stato Antony Blinken e dal consigliere alla Sicurezza nazionale Jake Sullivan. McConnell ha anche espresso preoccupazione per il destino dei cittadini Usa e degli alleati afgani che sceglieranno di rimanere nel Paese, poiché potrebbero diventare “vittime o ostaggi”. “Ricordate: i talebani amano prendere ostaggi. Lo hanno fatto in passato. Tutto questo ci mette in una posizione straordinariamente difficile”, ha sottolineato l’esponente repubblicano (segue) (Nys)