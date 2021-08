Usa: leader repubblicano McConnell, non abbiamo strumenti per evacuazioni dopo il 31 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Afghanistan non ha sbocchi sul mare. L’unico modo per portare fuori questi individui (dopo il 31 agosto) è via aria. Non abbiamo amici tra i Paesi vicini in grado di aiutarci, come accade per esempio in Siria, o in Africa, o in Yemen”, ha quindi ricordato McConnell. Il leader dei senatori repubblicani ha inoltre ribadito la propria dura posizione contro la decisione del presidente Joe Biden di ritirare le forze Usa dall’Afghanistan. “È stata – ha detto – una delle peggiori decisioni di politica estera della storia degli Stati Uniti”. (Nys)