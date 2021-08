Green pass: Cecchetti (Lega), solidarietà a M5S, ma quando aggrediti siamo noi silenzi imbarazzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Totale solidarietà e vicinanza al Movimento 5 Stelle e ai suoi attivisti milanesi per l'aggressione ai loro banchetto a Milano. Per loro è una triste eccezione essere aggrediti, per la Lega a Milano è quasi una consuetudine dato che centri sociali, no global e altri fascisti rossi aggrediscono i nostri gazebo e i nostri militanti con una frequenza imbarazzante”. Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “Imbarazzante anche per i silenzi complici del Pd e dell'amministrazione comunale. Noi invece non stiamo zitti, condanniamo senza se e ma ogni violenza e siamo vicini ai Cinque Stelle milanese per questa aggressione subita”. (Com)