Ue: Mattarella, sovranità va condivisa altrimenti è illusoria

- "La formula che consente di preservare la sovranità è la sovranità condivisa dell'Unione, che consente di affrontare le sfide globali che abbiamo davanti a noi. Va trovata una formula che adegui la sovranità senza che sia illusoria e l’unico modo per conservarla è condividerla. L'appuntamento della Conferenza sullo Stato dell'Unione è importante per capire il ruolo e le sfide dell'Europa per il futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 40esimo seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene. Per l'Unione europea “sono importanti tutti i Paesi e la Brexit lo ha provato. L'Italia è importante per l'Unione per la sua posizione geopolitica, per cultura e perché è paese fondatore. Ma questa considerazione fa riflettere sul tema della sovranità – ha aggiunto -. Un tema che è molto cambiato, basta pensare ai grandi operatori economici internazionali. In questi anni ho fatto presente che i Paesi Ue si dividono in due categorie: quelli piccoli e quelli che non hanno ancora capito di esserlo".(Rin)