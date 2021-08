Kosovo: governo alloca 15 milioni di euro per la creazione di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha allocato 15 milioni di euro per la creazione di nuovi posti di lavoro. Lo rende noto l’emittente “Rtk”. La decisione mira all’attuazione di una parte delle misure contenute nel pacchetto di ripresa economica. Durante la riunione dell’esecutivo si è inoltre deciso di approvare un emendamento “in funzione della soddisfazione di una delle priorità del governo”, ovvero quella in merito ad “assegni per figli minori a carico fino all’età di 16 anni”. (Alt)