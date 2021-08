Kosovo: oggi marcia di protesta a Pristina per diritti delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi a Pristina una marcia di protesta in difesa dei diritti delle donne, dopo l’omicidio avvenuto la scorsa settimana a Ferizaj di una ragazza. La manifestazione inizierà alle 12 di fronte al palazzo del ministero di Giustizia, come annunciato dai media locali. Il corteo passerà anche davanti al dicastero dell’Interno e si concluderà di fronte al palazzo che ospita il governo kosovaro. Una nota degli organizzatori sottolinea come le vite delle donne e delle giovani in Kosovo sia sotto costante minaccia. (segue) (Alt)