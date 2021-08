Afghanistan: Kosovo accoglierà 2 mila rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo potrebbe accogliere circa 2 mila rifugiati dall'Afghanistan. Lo ha detto il ministro dell'Interno kosovaro, Xhelal Svecla all'emittente "Radio Free Europe". Il ministro ha aggiunto che Pristina resta in coordinamento con gli alleati degli Stati Uniti in Afghanistan e la missione Nato in Kosovo (Kfor). Svecla ha aggiunto che la data di arrivo dei rifugiati nel Paese balcanico non è stata ancora fissata spiegando che le autorità kosovare offriranno ai profughi solo una protezione temporanea per un anno. Pristina sta ancora valutando dove collocare i rifugiati afgani. (segue) (Alt)