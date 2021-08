Fisco: Bernini (FI), riflessione su valanga adempimenti in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che "dal primo settembre finisce la tregua fiscale e ripartono cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamenti. L’approccio graduale annunciato dall’Agenzia delle entrate non può essere sufficiente a tranquillizzare i milioni di contribuenti coinvolti - continua la parlamentare in una nota -, perché è in arrivo in poche settimane un’autentica valanga di adempimenti. Occorre dunque una riflessione nella maggioranza per evitare che famiglie e imprese travolte dalla crisi sanitaria vengano penalizzate proprio nel momento in cui intravedono l’uscita dal tunnel". (Com)