Afghanistan: Bernini (FI), ogni sforzo per salvare studentesse bloccate

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "l’attentato dell’Isis a Kabul ha impedito il trasferimento in Italia delle 81 studentesse afghane iscritte alla Sapienza. E’ una notizia disperante, perché i talebani hanno già impedito la formazione di classi miste all’Università, relegando le ragazze nel ghetto previsto per le donne dalla sharia. Ora - prosegue la parlamentare in una nota - il governo italiano e la comunità internazionale sono chiamati a compiere ogni sforzo possibile per non esporle alle rappresaglie del regime". (Com)