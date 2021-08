Israele-Usa: Bennett, incontro con Biden "caloroso" e "di successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo dagli Stati Uniti nelle prime ore di oggi, il primo ministro Naftali Bennett ha definito "caloroso" e "di successo" il suo incontro con il presidente Joe Biden avvenuto venerdì 27 gennaio, affermando che tutti i suoi obiettivi sono stati raggiunti durante il viaggio. "Stiamo per decollare da una visita di successo a Washington, il cui culmine è stato incontrare Biden", ha detto Bennett in una nota poco prima di lasciare la capitale degli Stati Uniti. “Abbiamo avuto un incontro particolarmente caloroso e utile. Biden ed io abbiamo sviluppato un rapporto diretto e personale costruito sulla fiducia”. I due si sono incontrati venerdì 27 agosto alla Casa Bianca, dopo che l'incontro è stato ritardato di 24 ore a causa dell'attentato all'aeroporto di Kabul di giovedì, che ha ucciso almeno 169 afgani e 13 militari statunitensi. Dopo l'incontro di 50 minuti dei due leader, Biden ha detto che gli Stati Uniti preferiscono “la strada diplomatica” per impedire all’Iran di dotarsi di un ordigno nucleare; solo se tale strada fallirà, Washington considererà “altre opzioni”. (segue) (Res)