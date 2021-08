Israele-Usa: Bennett, incontro con Biden "caloroso" e "di successo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di partire per tornare in Israele dagli Stati Uniti, Bennett ha affermato di aver “raggiunto e superato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati per l'incontro. Abbiamo concordato una cooperazione strategica congiunta per fermare la corsa nucleare iraniana". Bennett ha anche parlato di progressi verso l'adesione di Israele al programma di esenzione dei visti per gli Stati Uniti: "Per la prima volta, Biden ha assunto l’impegno di chiudere l'accordo il più rapidamente possibile", ha affermato il premier. Il capo del governo ha anche parlato dei bombardamenti israeliani a Gaza durante la notte, in risposta a violente proteste palestinesi lungo la linea di demarcazione e dei molteplici attacchi con i palloncini incendiari. "Come ho detto: opereremo a Gaza secondo i nostri interessi. La responsabilità (delle attività) a Gaza è stata e continua ad essere di Hamas”, ha aggiunto. (Res)