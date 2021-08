Covid: Romano (Pd), grave violenza contro giornalista RaiNews24, politica sia unita su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravissima l'ennesima aggressione No vax contro la libera stampa, in questo caso contro una giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo". Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato del Partito democratico e membro della commissione di Vigilanza Rai, commentando l'aggressione di cui è stata vittima ieri sera a Roma la giornalista di RaiNews24 Antonella Alba, ad opera di manifestanti No vax. "Di fronte a questo ennesimo episodio di violenza, è ancora più urgente che tutta la politica si mostri unita e responsabile nei confronti della campagna vaccinale e dell'utilizzo dei Green pass - continua il parlamentare -. A partire da quelle forze politiche, come Fratelli d'Italia e Lega, che spesso ambiguità e collateralismo verso l'irresponsabile protesta No vax. È in primo luogo da loro - conclude Romano - e dunque da Salvini e Meloni, che anche a tutela del diritto d'informazione ci aspettiamo la condanna più severa di questo e di tutti gli altri episodi di violenta intimidazione".(Rin)