Milano 2021: Bernardo, i sondaggi li faccio nei quartieri, incontrando i cittadini

- "Io i sondaggi ho imparato a farli nei quartieri, incontrando i cittadini. Certamente sono importanti perché danno l’indirizzo del fatto che quello che cerchiamo di trasmettere in termini di idee e di programmi per Milano e la città metropolitana iniziano a essere compresi e quindi questo mi rende molto contento e mi dà grande soddisfazione". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo a un gazebo della Lega in piazza San Babila per la raccolta firme per la campagna elettorale commentando l'indagine demoscopica realizzata da Lab2101 in esclusiva per Affaritaliani.it che vede il candidato del centrodestra a due punti dal candidato sindaco del centrosinistra, il sindaco uscente Giuseppe Sala. (Rem)