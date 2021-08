Yemen: attacco Houthi contro la base militare di Al Anad, bilancio sale a 40 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito ad almeno 40 morti il bilancio provvisorio dell'attacco dei ribelli sciiti yemeniti Houthi contro la base militare di Al Anad, nel governatorato meridionale di Lahj, 60 chilometri a nord di Aden. Lo riferisce l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, citando fonti militari yemenite. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo ribelle sciita ha preso di mira una formazione militare durante l’adunata mattutina, prima di un’esercitazione, con missili balistici e droni esplosivi. La base di Al Anad, considerata la più grande del Paese, era già stata presa di mira all'inizio del 2019 da un droni-bomba di fabbricazione iraniana, durante una parata militare. In quell’occasione vi erano stati 6 morti e 20 feriti tra membri dell’esercito yemenita; tra le vittime figurava anche generale Saleh al Zindani, vice capo di stato maggiore, deceduto per le ferite riportate in quella circostanza. (segue) (Res)