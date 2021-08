Grecia: Covid, per governo immunità di gregge possibile in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia potrà raggiungere l'immunità di gregge in autunno quando sette milioni di cittadini o saranno completamente vaccinati o avranno superato la malattia da Covid-19. Lo ha detto il ministro di Stato greco, Akis Skertsos, nel corso di una intervista al quotidiano "Ta Nea". Skertsos ha inoltre respinto le critiche, secondo cui le restrizioni sanitarie annunciate dal governo cercherebbero di "punire" i non vaccinati, affermando che l'obiettivo dell'esecutivo è quello di proteggere la salute pubblica. Il ministro ha inoltre sottolineato che la prospettiva di cosiddette "misure orizzontali" contro la pandemia è "fuori questione", esortando coloro che esitano a farsi vaccinare ad affrettarsi a farlo. “Se fossimo riusciti a vaccinare l'intera popolazione del Paese, ora avremmo solo 50 pazienti intubati negli ospedali di tutto il Paese invece di 332. Avremmo, in altre parole, convertito la pandemia in una grave influenza che rappresenta principalmente un minaccia per coloro che soffrono di altre malattie sottostanti e che non ha un costo insopportabilmente elevato in vite umane né sovraccarica il sistema sanitario", ha affermato il ministro. (segue) (Gra)