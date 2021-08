Grecia: Covid, per governo immunità di gregge possibile in autunno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute ellenico, Vasilis Kikilias, ha annunciato lo scorso 24 agosto le nuove misure per "invitare" cittadini alla vaccinazione anti Covid. I test diagnostici gratuiti per il coronavirus nelle istituzioni pubbliche greche saranno cancellati da settembre per le persone non vaccinate, ha annunciato il ministro, secondo cui queste persone dovranno effettuare il test privatamente pagando una somma pari a 10 euro. Kikilias ha annunciato nuove misure e restrizioni volte a invitare quante più persone possibili a farsi vaccinare contro il coronavirus. Le misure sono state introdotte per fermare la diffusione del coronavirus e l'emergere di nuovi ceppi, ha affermato il ministro. Secondo il ministro, il 90 per cento dei pazienti nelle unità di terapia intensiva non è stato vaccinato. "Non c'è più scelta", ha affermato Kikilias, secondo cui tali misure non sono divisive per la società e la maggioranza non può dipendere dalla minoranza. Dal primo settembre, i dipendenti delle istituzioni sanitarie e delle istituzioni sociali che non hanno ricevuto almeno una vaccinazione o che non si sono ammalati negli ultimi sei mesi saranno sospesi dal lavoro, ha affermato Kikilias. (segue) (Gra)