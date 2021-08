Grecia: Covid, per governo immunità di gregge possibile in autunno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 13 settembre 2021 al 31 marzo 2022, i lavoratori non vaccinati nel settore pubblico e privato dovranno eseguire due test rapidi a settimana. Sarà richiesto, inoltre, un test negativo per i passeggeri non vaccinati su tutto il territorio: aerei, traghetti, treni e autobus. Il test rapido è obbligatorio per tutti gli adulti e i minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Gli studenti dovranno sostenere a proprie spese due test rapidi a settimana, sempre al prezzo di 10 euro ciascuno. Nei luoghi pubblici, al chiuso e nei luoghi affollati, invece, dovrà essere utilizzata la mascherina. Caffè, bar, ristoranti, osterie, locali, centri di intrattenimento lavoreranno servendo solo vaccinati e persone che hanno contratto la malattia da meno di sei mesi. I non vaccinati potranno visitare teatri, cinema, musei, siti archeologici se avranno un test effettuato entro 48 ore, ha concluso il ministro. (Gra)