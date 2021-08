Milano 2021: Bernardo, servono 600 agenti di polizia locale in più di quelli annunciati da Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai 500 agenti della polizia locale in più annunciati dal sindaco di Milano Giuseppe Sala ne servono altri 600. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo parlando con i giornalisti a un banchetto della Lega in Piazza San Babila a Milano. "Nel nostro programma - ha spiegato prevenzione e soprattutto presidi territoriali sono importanti. Vorrei che le forze dell’ordine uscissero di più sulle strade per stare in mezzo alle persone" . "È poi - ha concluso - gli uomini della polizia locale devono essere di più e più equipaggiati in termini di innovazione tecnologica" . (Rem)