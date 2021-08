Afghanistan: Erdogan, Turchia manterrà presenza diplomatica a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia manterrà la sua presenza diplomatica in Afghanistan. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti su un volo di ritorno dal Montenegro. I paesi della Nato hanno ritirato le loro missioni diplomatiche in Afghanistan dopo la vittoria dei talebani nel Paese due settimane fa. La Turchia ha evacuato civili e truppe dall'Afghanistan ad eccezione di un piccolo “gruppo tecnico”. Erdogan ha affermato che l'ambasciata turca a Kabul si è trasferita nella sede originale dopo aver operato dall'aeroporto per due settimane. "Sono tornati nel nostro edificio dell'ambasciata nel centro della città l'altro giorno e stanno continuando le loro attività da lì", ha detto Erdogan, citato dall’emittente “Ntv”. In precedenza, il sito web d’informazione “Middle East Eye” ha riferito che la Turchia e il Qatar sarebbero “vicini” a un accordo con i talebani per gestire congiuntamente l'aeroporto internazionale di Kabul, con Ankara che dovrebbe occuparsi della sicurezza attraverso una società privata. La bozza dell'accordo dovrebbe essere finalizzata dopo che il ritiro degli Stati Uniti sarà completato la prossima settimana. (Tua)