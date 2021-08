Afghanistan: attacco con razzi a Kabul, almeno un morto e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino è stato ucciso e tre persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con dei razzi caduti in una zona residenziale di Kabul, la capital dell'Afghanistan. A riferirlo è stata la polizia afgana, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa “Sputnik” e dall’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”. L’esplosione sarebbe avvenuta non lontano dall’aeroporto internazionale di Kabul, dove sono in corso le ultime evacuazioni ad opera delle forze degli Stati Uniti. “Al Arabiya” riferisce di una “grande esplosione” che avrebbe prodotto un’alta colonna di fumo. Sui social media, diversi utenti parlano di più razzi piovuti in direzione dell’aeroporto, pubblicando alcuni filmati del fumo che si erge dal tetto di un’abitazione in un’area densamente abitata. I talebani hanno riferito oggi che un nuovo attacco dello Stato islamico a Kabul è “altamente probabile”. In precedenza, l’ambasciata degli Stati Uniti aveva parlato di un “rischio credibile” di nuovo attacco presso lo scalo aereo della capitale. L’allerta era alta dopo la risposta degli Stati Uniti al precedente duplice attacco fuori l’aeroporto di Kabul, costato la vita ad almeno 169 afgani e 13 militari statunitensi. (Res)