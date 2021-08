Mafia: Zingaretti, ricordiamo Libero Grassi, tenere alta la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo Libero Grassi, l'imprenditore che aveva detto no al pizzo e che fu ucciso dalla mafia perché non si era piegato al ricatto e alla violenza". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Dalla parte della legalità, sempre. Per questo raccogliamo l’appello di suo figlio Davide Grassi: la guerra ai boss non è finita - aggiunge il governatore -. Lo Stato e tutti noi dobbiamo tenere alta la guardia".(Rer)