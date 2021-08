Covid: Verini (Pd) su giornalista aggredita, episodio grave che va condannato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walter Verini, deputato e tesoriere del Partito democratico, esprime "solidarietà ad Antonella Alba, giornalista di RaiNews24, aggredita da violenti No vax ieri sera a Roma, mentre svolgeva il suo lavoro di informazione. Queste aggressioni, come quella analoga avvenuta a Milano ai danni di esponenti del Movimento cinque stelle sono gravissime e intollerabili - continua il parlamentare in una nota -. La libertà di manifestare non c'entra niente: questi episodi sono intimidatori e squadristici. Vanno condannati, prevenuti e contrastati". (Com)