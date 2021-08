© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai definiscono "vergognosa l’aggressione subita dalla giornalista di RaiNews24, Antonella Alba, a cui va tutta la nostra solidarietà, mentre svolgeva il suo lavoro. Assistiamo ad episodi di violenza - si legge in una nota - da parte chi sostiene di manifestare in nome di libertà e democrazia. È inaccettabile". (Com)