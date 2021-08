America latina: Messico propone scioglimento Osa per un’organizzazione “meno interventista”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico propone lo scioglimento dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) in favore di un organismo regionale “meno interventista”. È quanto emerge dalle parole del ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, ripreso dal quotidiano “Milenio” durante un intervento all’Assemblea plenaria dei senatori. “Qualcuno deve inviare una lettera ufficiale o qualcosa del genere al segretario generale dell’Osa, (Luis) Almagro: l’organizzazione non può continuare a essere uno strumento di intervento. La nostra proposta è questa: addio all’Osa per un’altra organizzazione da formare in accordo con gli Stati Uniti”. (segue) (Mec)