Afghanistan: talebani, attacco dello Stato islamico “altamente probabile”

- Un nuovo attacco dello Stato islamico a Kabul è “altamente probabile”. Lo riferisce l’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, citando fonti dei talebani. Il gruppo islamico al potere in Afghanistan è “particolarmente preoccupato per il gate meridionale dell'aeroporto internazionale di Kabul, che è l'ingresso principale protetto dal gruppo armato, così come per l'angolo nord-occidentale dello scalo aereo”, ha riferito Charlotte Bellis, corrispondente della tv araba da Kabul. “I talebani si sono detti molto preoccupati per questa minaccia. Hanno respinto diverse persone e messo del filo spinato dall'altra parte della strada per cercare di impedire a chiunque di avvicinarsi”, ha aggiunto la giornalista, spiegando che molti a Kabul hanno scelto di non andare all'aeroporto per cercare di lasciare il Paese con gli ultimi voli messi a disposizione dagli Stati Uniti. (Res)