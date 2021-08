Droga: Polizia arresta 52enne con 16 involucri di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 4.30 della scorsa notte la polizia ha arrestato un nigeriano del 69, irregolare con precedenti, per detenzione a fini spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. la Volante stava passando in via Vittorio Veneto quando ha visto l'uomo e ha eciso di controllarlo. Il 52 cerca di resistere al controllo in maniera violenta, ma gli agenti riscono a immobilizzarlo e gli trovano addosso 2 grammi di cocaina suddivisi in 16 involucri. (Rem)