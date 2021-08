© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'Angelus, Papa Francesco ha avuto un pensiero per le popolazioni venezuelane interessate dalle inondazioni dei giorni scorsi. "Sono vicino alla popolazione dello stato venezuelano ti Merida colpita nei giorni scorsi da inondazioni e frane - ha detto il Pontefice -. Prego per i defunti i loro familiari e per quanti soffrono a causa di questa calamità". (Civ)