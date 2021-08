Ucraina: Covid, arrivate 188 mila dosi di vaccino Pfizer dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha ricevuto oltre 188 mila dosi di vaccino Pfizer dagli Stati Uniti come parte dell'iniziativa Covax. Lo ha confermato oggi il ministero della Salute di Kiev. "L'Ucraina ha ricevuto oltre 188 mila dosi di vaccino Pfizer dal governo degli Stati Uniti nell'ambito del programma Covax, che è stato consegnato dall'Unicef", ha reso noto il dicastero. Il nuovo lotto di vaccini sarà somministrato nei centri di vaccinazione di massa. La campagna di vaccinazione in Ucraina è iniziata il 24 febbraio. Finora sono state somministrate oltre 8,8 milioni di dosi e 3,54 milioni di persone sono state completamente vaccinate, pari all'8 per cento della popolazione del Paese. (Rum)