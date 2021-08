Mafia: Floridia su Libero Grassi, lasciato solo da chi doveva tutelarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria all'Istruzione e senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, ricorda che "trent’anni fa veniva ucciso dalla mafia, a Palermo, l’imprenditore Libero Grassi, per essersi ribellato al racket del 'pizzo'. Libero, di nome e di fatto, come ricordano coloro che oggi celebrano il suo coraggio al grido di 'Libero Libero', insieme ai familiari. Di coraggio, Libero ne ha avuto tanto - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -. Ma fu lasciato solo da chi doveva tutelarlo. Ancora oggi, in Sicilia e nel resto d’Italia, non è facile dire di no ai ricatti delle mafie. La paura di ritorsioni, l’isolamento che a volte si subisce dal territorio, richiedono molto coraggio. Tuttavia i tempi sono cambiati, proprio grazie all’esempio di Libero Grassi e di sempre più imprenditori che, dopo di lui, scelgono ogni giorno di non piegare la testa davanti alle mafie e di denunciare i tentativi di estorsione". Floridia aggiunge: "Denunciare conviene. Chi denuncia, oggi, riceve il sostegno dello Stato e della grande maggioranza dei cittadini. Come consumatori possiamo sostenere gli imprenditori che pubblicamente hanno dichiarato di aver denunciato, scegliendoli per i nostri acquisti quando possibile. Sogno un giorno in cui la nostra Regione e l’intero Paese siano liberi dalla piaga del racket. Quando quel giorno arriverà, dovremo ringraziare ancora una volta Libero Grassi e tutti gli imprenditori che ne hanno seguito l’esempio". (Rin)