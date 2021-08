Green pass: Cenati (Anpi), solidarietà a a M5s per atto inaudita violenza di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia personale solidarietà e quella dell'Anpi provinciale di Milano al Movimento 5 Stelle per l'atto di inaudita violenza compiuto ai danni di militanti che, sotto un gazebo, stavano svolgendo attività politica, da un gruppo di no vax". Lo afferma in una nota Roberto Cenati, Presidente dell'Anpi provinciale di Milano. "Manifestiamo la nostra preoccupazione per i frequenti episodi di violenza e intolleranza nel corso delle manifestazioni no vax e per il vergognoso accostamento delle misure anti covid alla Shoah e al regime nazista", conclude Cenati.(Rem)