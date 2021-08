Difesa: Erdogan, Turchia acquisterà "senza dubbio" secondo lotto di S-400 dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia acquisterà "senza dubbio" un secondo lotto di sistemi di difesa aerea russi S-400 da Mosca. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ai giornalisti durante il volo di ritorno da Sarajevo dove si è recato in visita ufficiale. "Non abbiamo dubbi sull'acquisto di un secondo lotto di S-400 dalla Russia", ha spiegato Erdogan, ripreso dall'emittente televisiva turca "Ntv". Inoltre il presidente turco ha spiegato di aver discusso della questione durante la sua ultima conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Erdogan ha promesso di sollevare la questione durante la sua prossima visita in Russia. Il capo di Stato ha infine ricordato l'uso di aerei antincendio russi da parte di Ankara durante i recenti incendi che hanno colpito il Paese. (segue) (Tua)