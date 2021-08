Difesa: Erdogan, Turchia acquisterà "senza dubbio" secondo lotto di S-400 dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato dell’agenzia statale per l’import-export di prodotti, tecnologie e servizi per la difesa (Rosoboronexport), Aleksander Mikheev, ha detto lo scorso 23 agosto che nel prossimo futuro sarà firmato un contratto con la Turchia per una nuova fornitura di sistemi missilistici antiaerei S-400 Triumph. "Per quanto riguarda l’S-400, le consultazioni stanno continuando e penso che siano già nella fase finale. E nel prossimo futuro formalizzeremo e firmeremo un contratto con i nostri partner", ha affermato Mikheev. Russia e Turchia hanno firmato un contratto per un set di sistemi missilistici antiaerei S-400 nel 2017, le consegne alla parte turca sono state effettuate nel periodo fra l'estate-autunno del 2019. (Tua)