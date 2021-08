Bosnia: domani riunione dei leader dell'opposizione su situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito democratico serbo (Sds), Mirko Sarovic, ha confermato che domani a Banja Luka, negli uffici della formazione politica da lui guidata, si terrà una riunione dei leader dei partiti politici di opposizione in Bosnia. Al termine dell'incontro Sarovic, insieme al leader del Partito del progresso democratico, Branislav Borenovic, e di quello dell'Alleanza del popolo democratico, Nenad Nesic, terranno una conferenza stampa. "Sarà discussa l'attuale situazione politica nella Republika Srpska e in Bosnia-Erzegovina", ha affermato Sarovic ripreso dai media bosniaci. Alla domanda se le ultime dichiarazioni dell'esponente serbo della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, Milorad Dodik "che l'accordo di Dayton non esiste e che è necessario un nuovo accordo politico in Bosnia-Erzegovina" saranno discusse durante l'incontro, il presidente dell'Sds ha dato una risposta affermativa. (segue) (Seb)