Bosnia: domani riunione dei leader dell'opposizione su situazione politica (2)

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato lo scorso 4 agosto a Belgrado l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik. Secondo quanto riportato allora dalla stampa locale, l'incontro è stato fissato in occasione dell'anniversario dell'Operazione tempesta, avvenuta in Croazia ai tempi delle guerre jugoslave. Vucic e Dodik hanno anche affrontato il tema della decisione dell'ex Alto rappresentante Valenetin Inzo, che ha imposto in Bosnia il divieto di negazione del genocidio a Srebrenica. "La posizione della Serbia è che le decisioni imposte non sono mai buone, ma che le decisioni vengono prese in accordo, nello spirito dell'Accordo di Dayton", ha affermato Vucic aggiungendo che la Serbia continuerà a fornire assistenza alla Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), in particolare ai comuni di Drvar, Kostajnica, Dubica e Nevesinje. "Nella riunione odierna è stato concordato che i progetti di legge sulla tutela e l'uso della lingua serba e dell'alfabeto cirillico saranno approvati entro il 15 settembre, il che porterà le stesse norme in Serbia e in Repubblica Srpska", ha annunciato il presidente serbo. (Seb)