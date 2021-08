Scuola: Pittoni (Lega), insegnanti primo diritto degli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, osserva che "da tempo lo Stato non garantisce a milioni di alunni i loro insegnanti. Li affida a supplenti. Chi condivide l'idea che al centro del dibattito sulla scuola debba esserci l'interesse degli studenti - continua il parlamentare in una nota -, non può che battersi per assicurare ai nostri ragazzi i docenti titolari necessari. Specie in piena emergenza sanitaria, con l'urgenza di ridurre gli alunni per classe così da rispettare il distanziamento anti-contagio". L'esponente leghista aggiunge: "Le proposte per stabilizzare da subito gli insegnanti meritevoli come già avviene nel resto d'Europa, ci sono. Purtroppo i veti M5s-Pd hanno finora impedito di concretizzarle. Il prossimo anno scolastico l'impegno di lezioni in presenza per tutti rischia così di restare un semplice slogan strappa-applauso. In attesa di un quadro politico più favorevole, stiamo comunque cercando di costruire almeno le condizioni per l'accesso dei docenti esperti confinati nella seconda fascia delle graduatorie provinciali, ai percorsi formativi abilitanti (Pas) e consentire a chi ha tre annualità di servizio nel sostegno a ragazzi con difficoltà, di accedere direttamente - conclude Pittoni - ai corsi di specializzazione".(Com)