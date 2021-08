Milano 2021: Pavone (M5s), nostra città non può accettare violenza di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si deve scendere in piazza se non si è daccordo, ma distruggere, come è avvenuto ieri al nostro gazebo in zona navigli, in maniera vandalica come dei barbari è inaccettabile. Milano non è una città che può accettare questo genere di volenza, il tema sicurezza parte da lì". Lo ha detto il candidato sindao del Movimento 5 stelle Layla Pavone, commentando l'aggressione di ieri da parte di un gruppo di no vax. “Mi sarei aspettata solidarietà immediata da Sala e Bernardo, siamo all'inizio della campagna elettorale, questo è un evento che non fa bene a nessuno”, ha concluso Pavone.(Rem)