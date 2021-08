Scuola: De Petris (Leu), evitare didattica a distanza è una sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, afferma: "Siamo alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico e il governo conferma la determinazione a evitare il ritorno alla didattica a distanza. E' giusto. La didattica quest'anno deve svolgersi in presenza. Dobbiamo, però, sapere - continua la parlamentare in una nota - che non è una scelta che si compie a tavolino e basta. Evitare la didattica a distanza è una sfida che richiede massimo impegno, decisione e intelligenza. Dobbiamo prepararci ad affrontare i problemi che inevitabilmente emergeranno con la riapertura delle classi. Dovremo evitare il sovraffollamento, intervenire sui mezzi pubblici, trovare modo di coniugare le eventuali quarantene con il proseguimento della didattica, sanare rapidamente i problemi creati per molti insegnanti dalle disfunzioni nell'erogazione del Green pass". L'esponente di Leu aggiunge: "Solo se governo e Parlamento, in stretto collegamento, saranno pronti a muoversi rapidamente per risolvere i problemi che si creeranno potremo vincere una sfida che inciderà più di ogni altra cosa sulla vita dei giovani, dei cittadini e delle famiglie". (Com)