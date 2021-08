Milano 2021: Pavone (M5s), per ciclabili serve una pianificazione, attuali non sono sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le piste ciclabili serve una pianificazione. Lo ha detto il candidato sindaco del movimento 5 stelle Layla Pavone commentando, in particolare, il tracciato relizzato in corso Buenos Aires. “Mettere strisce che delimitano la ciclabile è un'inidicazione che lì devono passare le biciclette, ma c'è il tema delle auto, della sicurezza: io non mi sento protetta quando sono in bicicletta, né in Corso Buenos Aires né in altri luoghi, facciamo un piano, una pianificazione”, ha concluso.(Rem)