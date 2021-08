Roma: Becchetti (Lega), atti vandalici vergognosi, ci aspettiamo presa posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una vergogna che qualcuno ancora oggi affidi alla violenza e agli atti vandalici il confronto politico. Solidarietà al comitato Lega del Municipio III, che questa mattina ha ritrovato la sede con la serranda forzata e una ignobile scritta con tanto di falce e martello. Insultare, minacciare, intimidire: i metodi squadristi non hanno colore politico. Non sono meno gravi se li fa chi si sente meno vicino al pensiero della Lega. Sono e restano metodi squadristi, intimidatori, per i quali aspettiamo una chiara e netta presa di posizione da parte di tutti, da Gualtieri a Letta, passando anche per Calenda e la Raggi. Roma non è una città intollerante. O dobbiamo pensare che lo è, solo quando fa comodo?". E' quanto dichiara in una nota il coordinatore romano della Lega Alfredo Becchetti (Com)