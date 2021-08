Roma 2021: Raggi presenta 48 candidati Lista civica, "sfida che vinceremo insieme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca uscente del M5s Virginia Raggi, sul suo profilo Facebook presenta i 48 candidati della Lista civica. "'Virginia vogliamo che il lavoro che hai iniziato continui. Non vogliamo tornare indietro o peggio ancora che si blocchi tutto'. Questa è la frase che più spesso mi sono sentita dire. Sono tante le persone che hanno deciso di scendere in campo, di metterci la faccia, per sostenere la mia ricandidatura. E di questo li ringrazio perché questa è una sfida che vinceremo solo insieme - sottolinea Raggi -. Sono persone che vengono dalla società civile, cittadini impegnati per cambiare la propria città: professionisti, docenti universitari, avvocati, architetti, sportivi. Tutti accomunati da un'unica cosa: l'amore per Roma. Una partecipazione bellissima". (segue) (Rer)