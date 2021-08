Quirinale: Mattarella a Ventotene depone corona di fiori su tomba Spinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Ventotene per il 40° seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene. Lo rende noto il Quirinale. Al suo arrivo, il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Altiero Spinelli. Nel pomeriggio aprirà i lavori del 40° seminario federalista: dopo il saluto di Giorgio Anselmi, presidente dell’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, il presidente Mattarella risponderà ad alcune domande di studenti su tematiche europee. (Com)