Yemen: attacco Houthi contro la base militare di Al Anad, almeno 30 morti (2)

- Considerata una delle storiche basi aeree militari fondate dagli inglesi in Yemen, Al Anad si trova a nord della città di Al Houta, capoluogo del governatorato di Lahj, e dista 60 chilometri da Aden, la capitale de iure dello Yemen dopo la presa di Sana’a da parte dei ribelli Houthi. La struttura comprende anche una pista di atterraggio per aerei, depositi di armi e un annesso per l'alloggio dei piloti, nonché un campo per forze di fanteria e un altro per unità meccanizzate. La base si estende da nord a sud per una lunghezza di 20 chilometri, comprende un campo di addestramento e officine per la manutenzione di aerei da guerra e attrezzature militari pesanti. Gli statunitensi hanno precedentemente usato la base come punto di partenza per i raid contro gli esponenti di Al Qaeda. (segue) (Res)