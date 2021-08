Afghanistan: Salvini, qualche "fenomeno" del Pd e del M5s vuole dialogare con talebani, pazzesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, sottolinea che "i talebani vietano la musica in Afghanistan. L’ennesimo atto di limitazione della libertà. Eppure - continua il senatore su Facebook - c'è qualche 'fenomeno' del Pd e dei Cinque stelle che vuole dialogare con questa gente. Pazzesco! Io dialogo con chi rappresenta un’istituzione e riconosce le libertà come diritti fondamentali. Non dialogo con chi inoltre dice che i diritti delle donne verranno garantiti nel nome della sharia. Con queste persone non voglio avere nulla a che fare". (Rin)