Irlanda del Nord: sondaggio, maggioranza elettori vuole referendum su permanenza nel Regno Unito

- Due terzi degli elettori dell'Irlanda del Nord ritengono che sarebbe necessario indire un referendum sulla permanenza del Paese nel Regno Unito. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio pubblicato dal periodico britannico "The Observer", secondo cui solo il 37 per cento degli aventi diritto al voto vuole che il voto si tenga entro i prossimi cinque anni. Circa il 31 per cento degli elettori ha affermato che è necessario un voto referendario ma dopo il 2026. Un ulteriore 29 per cento si è detto invece contrario. Secondo il sondaggio, se si votasse oggi vincerebbe il sì alla permanenza dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito con un vantaggio di 7 punti. Quando gli è stato chiesto di indicare come voterebbero, il 49 per cento dei cittadini nordirlandesi ha dichiarato di essere contrario all'uscita dal Regno Unito, mentre il 42 per cento ha sostenuto di volere un'Irlanda unita, il 9 per cento ha affermato di non saperlo. Stando ad altri recenti sondaggi, sembra che all'interno dell'opinione pubblica sia in fase calante la tendenza "unionista" irlandese. Quello del Northern Ireland Life and Times Survey, pubblicato a giugno, ha suggerito che solo il 30 per cento dei cittadini del Paese sarebbe a favore di un'Irlanda unita. (Rel)