Medio Oriente: nuovi raid israeliani a Gaza nella notte, “colpiti obiettivi di Hamas”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova notte di bombardamenti nella Striscia di Gaza, l’enclave palestinese controllata da Hamas. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato attacchi aerei di rappresaglia per gli attacchi incendiari contro i villaggi a sud di Israele, dopo le rinnovate proteste lungo la linea di demarcazione e le minacce di Hamas di nuove azioni transfrontaliere nella giornata di oggi. I militari hanno affermato che i bombardamenti hanno preso di mira un complesso militare di Hamas utilizzato per l'addestramento e la produzione di armi e l'apertura di un "tunnel del terrore". "Le Idf continueranno a rispondere con forza contro i tentativi di terrorismo di Hamas", ha detto l'esercito. Ieri sera, il ministero della Salute di Hamas, a Gaza, ha dichiarato che undici palestinesi sono stati feriti al confine dalle truppe israeliane. Secondo il ministero, tre dei feriti sono stati colpiti da proiettili veri. Al momento non è ancora chiaro se gli attacchi aerei israeliani di ieri notte abbiano causato vittime o danni alle infrastrutture civili. (Res)