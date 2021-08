Roma: proseguono controlli anti abusivismo, tre sanzionati in zona Colosseo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima settimana i carabinieri hanno effettuato 3 servizi analoghi contro il degrado e l’abusivismo nell’area di interesse turistico, e oltre a sanzionare una decina di persone per il commercio ambulante illegale, per un importo di oltre 50 mila euro, sono stati anche pizzicati e sanzionati 3 "centurioni", in violazione del regolamento di polizia urbana, con il contestuale sequestro dei costumi e accessori tra tuniche, elmi, creste, cinturoni, sandali, parastinchi, nonché 4 "salta fila", sorpresi dai militari mentre esercitavano illegittimamente promozione turistica e intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo (preventivamente acquistati online) nelle aree limitrofe all’anfiteatro Flavio. (Rer)