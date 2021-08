Sicurezza: Aimi (FI), accogliere chi fugge da una guerra, no a migranti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri a palazzo Madama, afferma: "Il ministro dell'Interno rimanga al suo posto, ma ha il dovere politico di proteggere i confini ed evitare l’ingresso dei clandestini: si accoglie chi fugge da una guerra, non chi si allontana da una crisi economica, l’Italia non è il 'Bengodi'. Secondo la Banca mondiale - continua il parlamentare in una nota -, le persone in condizioni di povertà assoluta nel mondo sono oltre 5 miliardi, esiste una legge fisica, prima ancora che politica, economica e di buon senso, che impone all’Italia di fare i conti con la realtà e sconsiglia un approccio lacrimevole al problema che si sta trasformando in un autentico dramma nazionale". L'esponente di FI aggiunge: "L’alto incarico istituzionale rivestito dal ministro non si può limitare alla semplice e ragionieristica ricollocazione dei clandestini in giro per il Belpaese - questo è compito semmai dei prefetti - ma deve invece riguardare principalmente la sicurezza, soprattutto in tempi come questi in cui terrorismo, pandemia e problemi economici, sconsigliano imprudenti politiche di apertura. Di fronte all’assenza dell’Europa, l’Italia non si può permettere di trasformarsi nell’unica nazione calamita delle avversità altrui. Gli aiuti indiscriminati - conclude Aimi - rischiano di mettere in crisi l’intero sistema d’accoglienza che dovrebbe viceversa riguardare le persone in condizioni di reale necessità. Ci permettiamo di dire: senza dimenticare gli italiani". (Com)