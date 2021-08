Afghanistan: Fornaro (Leu), Europa e Stati Uniti non possono abbandonare popolo afgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, sottolinea che "conclusi i voli di evacuazione da Kabul, l'Europa e gli Stati Uniti non possono abbandonare il popolo afgano al loro destino. L'intera comunità internazionale - continua il parlamentare in una nota - deve dare una risposta positiva alla pressante richiesta di aiuto che arriva dall'Afghanistan in cui non sono garantiti i più elementari diritti civili, ma rischia diventare un paese teatro di una guerra tra le varie organizzazioni terroristiche di matrice islamica". L'esponente di Leu aggiunge: "Si lavori quindi, a partire dal summit straordinario del G20 proposto dall'Italia, per ricercare soluzioni che consentano l'apertura di corridoi umanitari per donne e uomini che vogliono giustamente scappare dall'inferno afghano". (Com)