Mafia: Fico, Libero Grassi imprenditore onesto e coraggioso (2)

- Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio prosegue: "Le istituzioni devono sostenere in ogni modo gli imprenditori onesti, attraverso adeguate misure sia di ordine economico e finanziario sia in termini di presidio della legalità e della sicurezza. L’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) può e deve costituire un passaggio decisivo in questa duplice direzione e va pertanto accompagnata da interventi rigorosi contro le pratiche corruttive ed i rischi di infiltrazioni criminali. Una sfida che riguarda tutti ed alla quale ciascuno deve dare il proprio doveroso contributo. Di questo era convinto Libero Grassi - conclude Fico - ed è questo il modo migliore per ricordarlo ed onorarlo". (Rin)